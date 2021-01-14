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14.01.2021 - 15:10 |

Mert Öcal ve Evrim Keklik, 'Survivor Panorama'da sunucu oldu

'Survivor 2020' yarışmasının en dikkat çeken isimlerinin başında gelen Mert Öcal ve Evrim Keklik, yeniden TV8'le el sıkıştı. İkili, yeni sezonda Hakan Hatipoğlu ile 'Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı.

Mert Öcal ve Evrim Keklik, 'Survivor Panorama'da sunucu oldu
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Oyuncu Mert Öcal, yarışmanın bitmesinin ardından FOX TV'de yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol aldı. Oyunculuk macerasına ara veren Öcal, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Hakan Hatipoğlu ile 'Survivor Panorama'yı sunacağını duyurdu. Survivor 2020'nin bir diğer dikkat çeken sivri dilli yarışmacısı Evrim Keklik de Uçankuş TV'deki programının yanı sıra 'Panorama da yorumculuk yapmaya başladı.

Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panoramada sunucu oldu

EVRİM VE MERT YORUMCU OLDU
Dün yayınlayan 'Survivor Panorama'da eğlenceli anlar yaşayan Survivor 2020 yarışmacıları Evrim Keklik ve Mert Öcal, yeni sezonda kendilerine benzeyen yarışmacıları açıkladı. Yarışmada olduğu süreçte neredeyse her şeye itiraz etmesiyle konuşulan Mert Öcal, Survivor 2021'de yarışan Batuhan Karacakaya'nın kendisine benzediğini söyledi. Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan Batuhan hakkında konuşan Öcal, "Batuhan belki benim gençlik halim olur" ifadelerini kullandı.

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Mert Öcal'dan Evrim Keklik açıklaması

Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panoramada sunucu oldu

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