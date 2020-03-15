Merve Boluğur: Hayat devam ediyor

Alışveriş turları sırasında gazetecilerle karşılaşan ve muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan güzel oyuncu, ayaküstü muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Son günlerde ülkemizde de görülen Corona virüsüyle alakalı fikrini söyleyen Boluğur, "Tedbirlerimizi aldık ama hayat devam ediyor." demekle yetindi. Annesi ile kısa süre tur atan ve alışveriş yapan ünlü oyuncu, daha sonra özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.