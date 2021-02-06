Merve Dinçkol: Kanal D hayalimdi

Merve Dinçkol, radyo televizyon eğitiminin ardından Başkent İletişim Akademisi’ni bitirdi ve hayallerine yöneldi. “Meslek hayatım kolay başlamadı” diyen sunucu, azimli olduğunu ve kararlı davrandığını söylüyor. Dinçkol’la hikayesini, hedeflerini ve televizyon sektöründeki rekabeti konuştuk.

- Habercilik serüveniniz nasıl başladı?

Radyo televizyon mezunuyum, okuldan sonra Başkent İletişim Akademisi’ni bitirdim, yani meslek tercihimi planlı yaptım. Ama tabii kolay başlamadı iş hayatı... Önce bir spor kanalında staj yaptım, sonra kendi çabamla birkaç büyük kanalla görüşme fırsatı yakaladım ama olumsuz yanıtlar aldım. Ailem hep destekledi, özellikle babam çok motive etti, hayatta olduğu sürece de hep destekledi. Ben de azimli davrandım, fikrimi değiştirmedim, küçük bir kanalın haber merkezinde işe başladım. Önce kısa bir süre muhabirlik, sonra haber bültenleri... İyi ki öyle başlamışım, çok şey kattığını düşünüyorum.

- İşin mutfağında da çalışmak neler kattı?

Haber, ekip işi. Mutfağında çalışmış olmak o ekip ruhunu daha iyi anlamanızı sağlıyor, haberi daha çok sahipleniyorsunuz. Bir olay haberleşirken hangi aşamalardan geçtiğine şahit olmak hem müthiş heyecan yaratıyor hem de daha hakim kılıyor.

- Milliyet’ten Kanal D’ye geçiş süreciniz nasıl oldu? İlk teklif geldiğinde neler hissettiniz?

Milliyet bence dönüm noktam oldu, güzel bir serüvendi. Değişik deneyimler edindim, haberin dışına çıktım, aktüel konuları ele aldım. Program tadında önemli isimlerle röportajlar yaptım. Bunlar internet sitemize yüklendiğinde hemen reaksiyon alıyorduk, keyifliydi. Kanal D için ise ne hissettiğimi şöyle söyleyeyim; herkesin bir hayali vardır. Yakın çevrem iyi bilir, Kanal D eskiden beri çalışmayı hep istediğim kanaldı. Dileğim kabul oldu. Bana inanıp, güvenenler sağ olsunlar.

- Kanal D Haber Merkezi’nde çalışmak nasıl bir sorumluluk yüklüyor insana?

Türkiye’nin en önemli, büyük kanallarından biri Kanal D ve burada inanılmaz tecrübeli yöneticilerle ve ekip arkadaşlarıyla çalışıyorum. Bunun yanında sağlam ve güzel bir iletişimimiz var her biriyle... Klişe cevap vermek istemiyorum ama profesyonelliğin yanında gerçekten aile ortamı var. Haberler müthiş bir özveriyle hazırlanıyor ve o haberleri seyirciye aktaranlardan biri de benim. O yüzden hem içinde bulunduğum ekibe hem de bizi izleyenlere karşı büyük sorumluluğum var. Bu her zaman aklımda...

- Yayına nasıl hazırlanıyorsunuz?

Öncelikle şunu belirteyim, sadece mesleki gereklilik olarak değil haber izlemek, neler olup bittiğini takip etmek keyifli benim için. Kova burcuyum, her şeyi öğrenmeyi severim. Yayın günleri dışında toplantılara katılıyorum, yayın günleri ise uyandığım andan haber saatine kadar bültenleri izliyorum, interneti ve sosyal medyayı sık sık kontrol ediyorum. En son akışı gözden geçiriyorum ve biraz okuma egzersizi yapıyorum.

- Ekran önünde olduğunuz için seçtiğiniz kıyafetler, saçınız, makyajınız da dikkat çekiyor. Kıyafetlerinize nasıl karar veriyorsunuz?

Evet, izleyici dış görünüşüm ve kıyafetlerimle de çok ilgili ve inanılmaz dikkatliler... Neyse ki bu zamana kadar bir eleştiri almadım. Fakat bizim önceliğimiz ilk olarak haberi iyi aktarmak. Kıyafetler, saç ve makyaj konusunda profesyonel olarak destek sağlanıyor genelde, tek başıma karar vermiyorum.

‘Rekabetin olduğu yerde kalite vardır’

- Televizyon sektöründeki rekabet sizi tedirgin ediyor mu?

Rekabet kelimesi aslında tedirginlik yerine standardı yükseltmeyi düşündürüyor. Yani kaliteyi... Rekabetin olduğu yerde kalite vardır bana göre, dolayısıyla rekabet iyidir gelişim sağlar.

- Bundan sonrası için hedefleriniz neler?

Kısa vadede hedefim, uzun zamandır gelen bir teklifi değerlendirmek... Pandemi iyice kontrol altına alındığında mesleğimin eğitmenliğini yapacağım. Hedefim, aynı istekte buluşmuş birçok öğrenciye bildiklerimi aktarmak. Onun dışında bundan sonra neler olur, zaman göstersin...

- Evlilik, anne olmak hayalleriniz arasında var mı?

Var (gülüyor). Aile yaşantısını çok seven biriyim, aileme sıkı sıkıya bağlı büyüdüm. Şu an gündemimde yok ama evlenip çocuk sahibi olmayı istiyorum, özellikle kız çocuklarını çok severim. Kısmet diyelim.

- Güzellik sizin için ne ifade ediyor? Hiç estetiğiniz var mı?

Güzellik benim için önemli değil desem yalan olur (gülüyor). Kendime bakıyorum. Estetik konusu, bana sosyal medyadan da çok sorulan bir soru bu. Henüz bir estetik yaptırmadım. Düzenli cilt bakımı ve spor yapıyorum. Ama insanın ifadesini değiştirmeden yapılan dokunuşlara karşı değilim.

- Sosyal medyadan gelen yorumları önemsiyor musunuz?

Yoruma göre önemsiyorum tabii. Bazen gerçekten gözümden kaçan şeyleri, çok samimi düşüncelerini dile getiriyorlar, tavsiyelerde bulunuyorlar. Art niyetli olmayan tüm görüşlere, eleştirilere açığım.