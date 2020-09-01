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01.09.2020 - 07:00 |

Milyonluk teklif

Şeyma Korkmaz’a, Orta Doğu’dan reklam teklifi geldi.

Milyonluk teklif
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Şeyma Korkmaz’a, Orta Doğu’dan reklam teklifi geldi. Oyuncuya, bir su firmasının tanıtımında rol alması için 200 bin dolar (1 milyon 470 bin TL) ödenecek. Çekimlerinin sene sonu yapılması planlanan reklam filmi sadece Orta Doğu’da yayınlanacak. Korkmaz, geçtiğimiz yıl bir Türk mobilya firmasının Fas ve Lübnan’daki yüzü olmuştu.

Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.
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Cadde Yazarları

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