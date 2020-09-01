Milyonluk teklif

Şeyma Korkmaz’a, Orta Doğu’dan reklam teklifi geldi. Oyuncuya, bir su firmasının tanıtımında rol alması için 200 bin dolar (1 milyon 470 bin TL) ödenecek. Çekimlerinin sene sonu yapılması planlanan reklam filmi sadece Orta Doğu’da yayınlanacak. Korkmaz, geçtiğimiz yıl bir Türk mobilya firmasının Fas ve Lübnan’daki yüzü olmuştu.