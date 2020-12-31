Miray Daner kimdir, kaç yaşında? 2021 O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Miray Daner nereli?
Miray Daner, birçok yapımda rol aldı. TV8 ekranlarında O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel programı yer alıyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programına Miray Daner konuk oluyor. Ünlü Oyuncu Daner'in hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Miray Daner kimdir, kaç yaşında?
Miray Daner, Vatanım Sensin dizisinde Hilal karakterine hayat verdi. Genç oyuncu Miray Daner, O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel programının konukları arasında yer alıyor. Peki 2021 O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Miray Daner kimdir? İşte Miray Daner'in yaşamı...
MİRAY DANER KİMDİR?
Miray Daner, 15 Ocak 1999 tarihinde doğdu.
Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır.
MİRAY DANER’İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Saygı –Helen
Hakan: Muhafız –
Bir Litre Gözyaşı-(Cihan) (TV Dizisi)
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (Sinema Filmi)
Vatanım Sensin (Hilal) (TV Dizisi)
Medcezir (Beren Beylice) (TV Dizisi)
Merhaba Hayat (Dünya) (TV Dizisi)Arkadaşım Max (Melda)
Çınar Ağacı (Peln) (Sinema Filmi)
1 Kadın 1 Erkek (Zeynep'in çocukluğu) (TV Dizisi)
Dersimiz Atatürk (Sabiha Gökçen'in çocukluğu) (Sinema Filmi)
Papatyam (Gonca) (TV Dizisi)
Bez Bebek (Doll Nergis) (TV Dizisi)