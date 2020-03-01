‘Michael Jackson kimseyi taciz etmedi’

ABD’li oyuncu Macaulay Culkin, Esquaire dergisinin mart sayısına konuştu. ‘Evde Tek Başına’ serisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan 39 yaşındaki oyuncu, 10 yaşındayken birlikte projelere imza attığı Popun Kralı Michael Jackson’ın hakkında ortaya atılan çocuk istismarı iddialarını kesin bir dille yalanladı. “O bana kesinlikle bir şey yapmadı. Onun kimseye yanlış bir davranışta bulunduğunu görmedim” dedi. Jackson ile aralarında 22 yaş fark bulunan Culcin, “Leaving Neverland belgeselinin ardından, bilhassa meselenin alevlenme noktasına geldiği böyle bir zamanda bir şeyleri saklamak için hiçbir nedenim olamaz. Michael bu hayattan göçüp gitti. Taciz konusuna dair ben hiçbir şey görmedim. O hiçbir şey

yapmadı” diye konuştu.