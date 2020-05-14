Moskova'nın Şifresi Temel filmi konusu nedir? Moskova'nın Şifresi Temel başrol oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

Moskova'nın Şifresi Temel filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak. Sümela'nın Şifresi filminin devamı olarak çekilen 2012 yapımı komedi ve macera türündeki Türk filminin yönetmen koltuğunda Adem Kılıç oturuyor. Moskova'nın Şifresi Temel filmi Türkiye'de vizyona girdikten sonra ilk üç gün içinde 184.962 kişi tarafından izlendi. Ve 2012 yılı içerisinde Türkiye'de en çok izlenen 10 film arasına girmeyi başardı. Peki Moskova'nın Şifresi Temel filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor?



MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ TEMEL FİLMİ HAKKINDA

Moskova'nın Şifresi: Temel ya da Temel 2: Moskova'nın Şifresi, Sümela'nın Şifresi: Temel'in devamı niteliğindeki 2012 yapımı, komedi ve macera türlerindeki Türk filmi. Adem Kılıç'ın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Yılmaz Okumuş tarafından yazıldı. Trabzonlu Temel'in bir yanlış anlaşılma sonucunda Rus mafyası ile çatışıp Moskova'ya gitmesini ve burada başından geçen olayları konu almaktadır.

Film Türkiye'de, 23 Kasım 2012 tarihinde 272 adet kopya ile gösterime girdi. Gösterime girdiği ilk üç gün içinde 184.962 kişi tarafından seyredilerek ?1.815.605,00 hasılat elde etti. Türkiye'de 2012 yılının en çok izlenen ilk on filmi arasında kendine yer buldu. Film genel olarak iyi eleştiriler alırken bazı film eleştirmenlerince, popüler kültürün Karadeniz kültürüyle harmanlandığı ve fıkra gibi kolay anlaşılan komik bir film ortaya çıkarıldığı görüşü dile getirildi. Bazı eleştirmenler ise filmin özentisiz bir senaryoya sahip olduğunu, yeterince espri barındırmadığını ve filmde Trabzon şehrinin gerçekte olduğundan daha farklı yansıtıldığını söylediler. Bunların yanında, filmdeki performansıyla Alper Kul'un öne çıktığı ve İnek Şaban karakterini anımsattığı belirtildi.

Konusu

Temel, Trabzon'da, hazineyi bulmuş ve Zuhal'e kavuşmuştur. Ancak işin aslı Temel'in zannettiği gibi değildir. Korkunç İvan ve mafyası, Temel'in bilmeden yol açtığı bir yanlış anlama sonucunda Türk mafyası ile bir iş için takas yaparken silahlı çatışmaya girmiş ve birbirlerini öldürmüşlerdir. Temel, işler sarpa sarınca hazine için kazdığı çukurdan çıkan Rusların altınlarını, Sümela'nın hazinesi zannederek almıştır. Altınları çalınan ve adamları ölen mafya babası Korkunç İvan bu duruma çok sinirlenmiştir. Korkunç İvan bu olay sonrasında en güvendiği adamı Abromoviç'i, Temel’i ortadan kaldırması için Trabzon'a yollar ve olaylar başlar.

Temel, yaşanan bir takım olaylardan sonra peşinde olan tehlikenin farkına varınca Abromoviç'i yakalamak ve hesap sormak için arkadaşı Turgay'la birlikte Moskova'ya gider. Ancak bir süre sonra Ruslara yakalanırlar. Temel'in eşi Zuhal ise, onun Rusya'ya kadınlar için gittiğini düşünerek peşinden gider. Temel'i öldürme niyetiyle Moskova'ya giden Zuhal, onu mafyanın elinden kurtarır. Ancak Zuhal Trabzon'a döndükten sonra yaşanan olayların ardından annesinin evine gider. Temel etrafındakilere Zuhal'e yalan söylemesinin sebebinin Zuhal'i belaya bulaştırmamak için olduğunu bir türlü inandıramaz ve sevdiği kadına kavuşmuşken tekrar kaybeder. Ancak Zuhal'in hamile olduğunu öğrenmesi ile ikili için yeni bir gelecek başlar.

Karakterler

Temel (Alper Kul)

Zuhal Yücesoy (Aslıhan Güner)

Turgay Büyükdere (Ruhi Sarı)

İmam Necati Sözer (Salih Kalyon)

Cemil (İsrafil Köse)

Sinan (Çetin Altay)

Şehriye Sözer (Ayşegül Günay)

Ali Kemal Sözer (Necip Memili)

Başkomiser (Emin Albayrak)

Anastasiya (Anastasiya Pavelyeva)

Filiz (Duygu Şen)

Bekir (Seymen Aydın)

Songül (Gülden Güney)

Sergei (Barış Sezer)

Diyanet Görevlisi (Sinan Bengier)

Davut (Erdem Baş)

Valeri Abromoviç (İsmail Hakkı Ürün)

Şoför Selim (Ceyhun Gen)