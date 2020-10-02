Mucize Doktor 32. yeni bölüm fragmanı yayında - Mucize Doktor 31. son bölüm tel parça izleme linki...

Mucize Doktor dizisi yeni sezonuyla ekranlara döndü. FOX TV'nin fenomen haline gelen dizisi Mucize Doktor, 2. yeni sezonuyla izleyicisiyle buluştu. Sevilen dizinin 31. yeni bölümü sonrası gözleri fragmana çevrildi. Peki şimdiden merakla beklenen Mucize Doktor 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



MUCİZE DOKTOR 31. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ali iki korkunç olasılıkla karşı karşıyadır. İlki Adil’in süratle kötüleşen durumudur; kimse Ferda’nın babasını ameliyat etmeme kararını değiştiremez. İkincisi bebeğin akıbetidir; Ferman’ın bütün baskısına rağmen Beliz bebeği evlat edinmek istemez. Zaman hem Adil hem de bebek için daralır. Ama son anda, Ali’nin yüreğinin derinliklerinden gelen bir çözüm, herkese yeni bir umut kapısı açacaktır.

MUCİZE DOKTOR 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI







MUCİZE DOKTOR 31. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Mucize Doktor 31. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...