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20.02.2021 - 15:34 |

'Mucize Doktor'a iki konuk oyuncu

FOX TV'de yayınlanan “Mucize Doktor”un, 25 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 51. yeni bölümünün iki yeni ünlü konuğu olacak.

'Mucize Doktor'a iki konuk oyuncu
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Başrolde Taner Ölmez olmak üzere, Sinem Ünsal, Onur Tuna, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Murat Aygen, Hazal Türesan'ın kadrosunda bir araya geldiği dizide Seda Bakan ve Korhan Herduran’ın hikayeden çıkmasının ardından, hikayeye Ezo karakteriyle Ezgi Asaroğlu ve Ezo'nun annesi Vuslat karakteri ile Zerrin Tekindor dahil oldu.

25 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 51. yeni bölüme 'Yaprak Dökümü' dizisinde hayat verdiği Sedef karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Seda Demir ve Onur Dikmen konuk oldu.

20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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