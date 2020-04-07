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07.04.2020 - 09:59 |

Müjde Ar: Torunlarımızı göremiyoruz

Gazeteci Mirgün Cabas, corona virüs salgını nedeniyle evde karantinada olan ünlülerle “Nasıl Gidiyor Karantina?” adlı podcast serisine başladı. Spotify’da yayınlanan programın son konuğu oyuncu Müjde Ar oldu.

Müjde Ar: Torunlarımızı göremiyoruz

Müjde Ar, eski siyasetçi eşi Ercan Karakaş’ın oğlu Devrim Karakaş’ın corona virüse yakalandığını açıkladı: Uslu uslu evimizde oturuyoruz. Hem 65 yaşındayım hem hipertansiyon ve diyabet hastasıyım. Yalnız bir sıkıntımız var. Ercan’ın oğlu Devrim virüse yakalandı. O yüzden de arada baktığımız iki torunumuzu yanımıza alamaz olduk.

Karantina döneminde Sarıyer’deki evlerinden çıkmadıklarını belirten Müjde Ar, yarım kalan kitaplarını okuduklarını ve senaryo yazdığını söyledi.

Şeyma Subaşı, Guido Senia'yı evde traş ettiŞeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın karantina süresi doldu. Karantina sürecinde İstanbul'daki evinden dışarı çıkmayan Subaşı, sevgilisi Guido Senia’nın saç tıraşını kendisi yaptı.
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Cadde Yazarları

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