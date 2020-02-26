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26.02.2020 - 07:00 |

‘Mükemmeli hak ediyorum’

Paris Hilton, Cosmopolitan UK dergisine kapak oldu.

‘Mükemmeli hak ediyorum’

Paris Hilton, Cosmopolitan UK dergisine kapak oldu. 2018’de nişanlısı Chris Zylka’dan ayrılan sosyetik güzel, “Hayatımda verdiğim en iyi karardı.
O benim için doğru insan değildi. Muhteşem bir kadınım ve mükemmel birisini hak ediyorum. Birisine hayatımı vereceksem, o gerçekten kusursuz olmalı” açıklamasıyla şaşırttı. Hilton, bekar hayatını sevdiğini belirterek, birisinin kendisini sürekli ‘kontrol etmemesinin’ şahane bir duygu olduğunu söyledi.

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