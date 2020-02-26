‘Mükemmeli hak ediyorum’

Paris Hilton, Cosmopolitan UK dergisine kapak oldu. 2018’de nişanlısı Chris Zylka’dan ayrılan sosyetik güzel, “Hayatımda verdiğim en iyi karardı.

O benim için doğru insan değildi. Muhteşem bir kadınım ve mükemmel birisini hak ediyorum. Birisine hayatımı vereceksem, o gerçekten kusursuz olmalı” açıklamasıyla şaşırttı. Hilton, bekar hayatını sevdiğini belirterek, birisinin kendisini sürekli ‘kontrol etmemesinin’ şahane bir duygu olduğunu söyledi.