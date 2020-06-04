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04.06.2020 - 11:05 |

Mustafa Aksakallı kimdir, kaç yaşında? Mustafa Aksakallı biyografisi

Ezgi Mola'nın sevgilisi olan işletmeci Mustafa Aksakallı ile evleneceği iddialarının ortaya atılmasının ardından magazin gündemini yakından takip eden vatandaşlar Mustafa Aksakallı kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Mustafa Aksakallı kimdir, kaç yaşında?

Mustafa Aksakallı kimdir, kaç yaşında? Mustafa Aksakallı biyografisi
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İki yıldır Ezgi Mola ile aşk yaşayan Mustafa Aksakallı magazin gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Çiftin Eylül ayı içerisinde nikah masasına oturacağı iddialarının ardından vatandaşlar Mustafa Aksakallı kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Mustafa Aksakallı kimdir?

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

Mustafa Aksakallı'nın 1,80 boyunda 66 kilo olduğu biliniyor. Kuşadasında bir eğlence külübü sahibi olan Mustafa Aksakallı'nın Şarkıcı Berkay, Kerimcan Durmaz ve Gizem Karaca ile yakın arkadaş olduğu biliniyor. Mustafa Aksakallı'nın aslen İzmir'li olduğu biliniyor.

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade kedisiyle spor yaptıOyuncu Nesrin Cavadzade geçen hafta paylaştığı fotoğraf ile yaz aylarını geçirmek için gittiği evinde temizlik işlerine giriştiğini söylemişti. Cavadzade, son paylaşımında sporunu aksatmadığını gösterdi.
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Cadde Yazarları

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