Mustafa Aksakallı kimdir, kaç yaşında? Mustafa Aksakallı biyografisi

İki yıldır Ezgi Mola ile aşk yaşayan Mustafa Aksakallı magazin gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Çiftin Eylül ayı içerisinde nikah masasına oturacağı iddialarının ardından vatandaşlar Mustafa Aksakallı kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Mustafa Aksakallı kimdir?

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

Mustafa Aksakallı'nın 1,80 boyunda 66 kilo olduğu biliniyor. Kuşadasında bir eğlence külübü sahibi olan Mustafa Aksakallı'nın Şarkıcı Berkay, Kerimcan Durmaz ve Gizem Karaca ile yakın arkadaş olduğu biliniyor. Mustafa Aksakallı'nın aslen İzmir'li olduğu biliniyor.