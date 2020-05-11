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11.05.2020 - 17:28 |

Müzisyen Alpay Göltekin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

'KiralÄ±k AÅŸk' ve 'Poyraz Karayel' baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok dizi ve filmin mÃ¼ziklerine imza atan Alpay GÃ¶ltekin hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Müzisyen Alpay Göltekin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
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Alpay GÃ¶ltekin'in vefat haberini yapÄ±mcÄ± Mehmet BozdaÄŸ sosyal medya hesabÄ±ndan ÅŸu sÃ¶zlerle duyurdu;

"DiriliÅŸ ErtuÄŸrul, KuruluÅŸ Osman, AÅŸkÄ±n YolculuÄŸu Yunus Emre ve MehmetÃ§ik KÃ»tulamÃ¢re projelerimize mÃ¼ziÄŸiyle ruh katan, yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bu yolda bize yarenlik eden Alpay GÃ¶ltekinâ€™i ebediyete uÄŸurlamanÄ±n derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸÄ±yorum. Kendisine Allahâ€™tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-Ä± cemil niyaz ediyorum. MekanÄ± cennet olsun..."Â

MÃ¼zisyen Alpay GÃ¶ltekin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Magazin Haberleri Bülteni (11 MayÄ±s 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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