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02.04.2020 - 07:00 |

Niran Ünsal’ın çağrısı #EvdeKal #MüzikleKal için

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKal #MüzikleKal’ projesine Niran Ünsal da destek oluyor. İlk günden bu yana tüm Türkiye’ye "evde kal" çağrısı yapan Ünsal’a, bu kez Serkan Balkan eşlik edecek.

Niran Ünsal’ın çağrısı #EvdeKal #MüzikleKal için

Demirören Medya’nın corona virüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ‘#EvdeKal #MüzikleKal’ projesi kapsamında Niran Ünsal ve Serkan Balkan, canlı yayınla yüzbinlere moral olacak, sevilen şarkılarını evde hayranları için seslendirecekler.

2 Nisan Perşembe günü 21.05’te gerçekleştirilecek canlı yayın Niran Ünsal’ın Instagram, Twitter, Facebook ve Youtube hesaplarından takip edilebilecek.

Bugüne dek Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının canlı yayınlarıyla renklenen ‘#EvdeKal #MüzikleKal’ projesine, Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.

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