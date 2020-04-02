02.04.2020 - 07:00 |
Niran Ünsal’ın çağrısı #EvdeKal #MüzikleKal için
Demirören Medya’nın ‘#EvdeKal #MüzikleKal’ projesine Niran Ünsal da destek oluyor. İlk günden bu yana tüm Türkiye’ye "evde kal" çağrısı yapan Ünsal’a, bu kez Serkan Balkan eşlik edecek.
Demirören Medya’nın corona virüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ‘#EvdeKal #MüzikleKal’ projesi kapsamında Niran Ünsal ve Serkan Balkan, canlı yayınla yüzbinlere moral olacak, sevilen şarkılarını evde hayranları için seslendirecekler.
2 Nisan Perşembe günü 21.05’te gerçekleştirilecek canlı yayın Niran Ünsal’ın Instagram, Twitter, Facebook ve Youtube hesaplarından takip edilebilecek.
Bugüne dek Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının canlı yayınlarıyla renklenen ‘#EvdeKal #MüzikleKal’ projesine, Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.