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23.05.2020 - 20:53 |

Niyazi Bey filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? - Niyazi Bey nerede, kaç yılında, ne zaman çekildi?

Merakla beklenen Niyazi Bey filmi, bu akşam ekranlara geliyor. Çekimleri Bulgaristan'da gerçekleştirilen ve yıldızlar topluluğu oyuncu kadrosuyla büyük bir ilgi gören Niyazi Bey filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Niyazi Bey filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?

Niyazi Bey filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? - Niyazi Bey nerede, kaç yılında, ne zaman çekildi?
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NİYAZİ BEY FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mafya babası Nizayi Bey ölür. Öteki tarafta günahlarıyla sevaplarının hesabı yapılırken ilginç bir durum çıkar ortaya. Yaptığı kötülüklerin haddi hesabı olmasa da hayatı boyunca fakire fukaraya kol kanat germiş bir adamdır Niyazi Bey; günahlarıyla sevapları denk düşmüştür. Son bir fırsat için dünyaya geri gönderilir. Ancak Niyazi'nin bıraktığı dünya döndüğünde eski gibi değildir.

NİYAZİ BEY OYUNCULARI KİMLERDİR?

Başrolünde Cem Davran’ın rol aldığı Niyazi Bey filminde ayrıca, Çiçek Dilligil, Hayati Akbaş,Ahmet Kaynak,Alihan Aracı,İlayda Alişan gibi önemli oyuncular yer almaktadır.

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