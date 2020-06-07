Oblivion filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? İşte Oblivion konusu oyuncuları

Başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'un oynadığı ve 2013 yılında gösterime giren Oblivion filmi bu akşam ekranlara geliyor. Peki Oblivion filmi konusu nedir? İşte Oblivion filmi oyuncu kadrosu ve yönetmeni...



OBLIVION FİLMİ KONUSU NEDİR?



Oblivion'da askeri bir yönetim biri Jack adında deneyimli bir askeri , insanoğlunun bir zamanlar "Dünya" diye adlandırdığı terk edilmiş bir gezegene keşif için yollar. İnsanlığın büyük yok oluştan önce nasıl koşullarda yaşadığını araştırmakla dahası yaşayan her hangi bir canlı olup olmadığını bulmakla görevlidir. İnsanlığın bir zamanlar yuvası olan Dünya gezegeni birtakım uzaylı canlılar tarafından işgal edilmiştir ve gezegende hala varlıklarını sürdürmektedirler. Jack tüm bunları araştırmakla görevliyken, karşısına hiç beklenmediği sürprizler de çıkacaktır...



OBLIVION FİLMİ OYUNCU KADROSU VE YÖNETMENİ



Tron filmi ile tanıdığımız yönetmen Joseph Kosinski'nin yönettiği film, yönetmenin kendi çizgi romanından sinemaya uyarlandı. Kıyamet sonrası bir kurguya sahip olan filmin kadrosunda Tom Cruise'un yanı sıra Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Nicolaj Coster-Waldau, Melissa Leo ve Morgan Freeman yer alıyor...