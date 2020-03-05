Ödüllü film Nuh Tepesi yarın vizyonda

Ali Atay, Haluk Bilginer ve Hande Doğandemir’in başrolünü paylaştığı, ‘Nuh Tepesi’ filminin, özel gösterimi Cinemaximum Vadistanbul’da gerçekleşti. Tribeca Film Festivali ile Altın Koza gibi ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller toplayan proje için Bilginer, “Senaryoyu ilk okuduğumda çok beğendim. Ne olursa olsun oynamak istediğimi söyledim. Ne mutlu ki, tarihler ayarlanabildi ve yer aldım” dedi.

Yarın vizyona girecek yapım için heyecanlı olduğunu belirten Doğandemir, “Harika bir kadronun içinde yer almak gurur verici... Çok mutluyum. Festival sürecinden sonra seyirciyle buluşacağız” diye konuştu. Atay ise, “Kalıcı bir film olacağını düşünüyorum. Ekipçe güzel bir hikayeyi anlatmaya çalıştık ve harika şekilde hayata geçirdiğimizi düşünüyorum. Projemiz ödüller de getirdi” açıklamasını yaptı.