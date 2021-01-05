Öğrenci Evi dizisi oyuncuları kim, konusu nedir? Öğrenci Evi nasıl izlenir, hangi kanalda?

TV8'de 1. bölümü yayınlanacak olan Öğrenci Evi oyuncuları da dikkat çekiyor. Alışılmış olan öğrenci evlerinin ekrana uyarlanan komik, heyecanlı versiyonu Öğrenci Evi dizisinde dört ev arkadaşı ve etrafında şekillenen olaylar anlatılıyor.

ÖĞRENCİ EVİ KONUSU NEDİR?

Tims&B'nin yapımcısı olduğu dizinin yönetmen koltuğunda ise başka projelerden tanınan yönetmen Doğa Can Anafarta oturuyor. Dört ev arkadaşı öğrencinin ve etrafındakilerin yaşadıklarının anlatıldığı dizi Öğrenci Evi'nin fragmanı dikkat çekmişti. Dizi EXXEN'de yayına başladı. Ancak ilk bölümü ile de TV8'de olacak.

ÖĞRENCİ EVİ DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda tanıdık genç oyuncuların yanı sıra fenomenler de yer alıyor. Kadrosunda; Bertan Asllani, Baran Bölükbaşı, Samet Kaan Kuyucu, Ceren Balcı, Dilara Gül Demiral, Ozan Güçlü, Merve Nur Bengi, Zülal Sude Güler, Serra Pirinç bulunuyor.