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04.06.2020 - 07:00 |

Okuma seferberliği

Ayşe Şule Bilgiç, sosyal medya üzerinden 50 gün önce başlattığı ‘Kitaplar Baş Tacımız’ hareketinde, her gün saat 21.00’de kızı Iraz Elif ve oğlu Çağrı Manas ile Instagram’dan canlı yayında kitap okuyor.

Okuma seferberliği
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Ayşe Şule Bilgiç, sosyal medya üzerinden 50 gün önce başlattığı ‘Kitaplar Baş Tacımız’ hareketinde, her gün saat 21.00’de kızı Iraz Elif ve oğlu Çağrı Manas ile Instagram’dan canlı yayında kitap okuyor. Bilgiç’in ilk günlerde 40-50 olan izleyici sayısı, son dönemde 3 bine ulaştı.

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Cadde Yazarları

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