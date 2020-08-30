MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Olgun Şimşek yeni sezonda 'Ramo'da
30.08.2020 - 09:50 |

Olgun Şimşek yeni sezonda 'Ramo'da

Show TV dizisi ‘Ramo'da oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. İkinci sezonu yayınlanacak diziye son olarak Olgun Şimşek katıldı.

Olgun Şimşek yeni sezonda 'Ramo'da
ABONE OL

Olgun Şimşek, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği, 'Ramo' dizisine Cihangir rolüyle katılacak. Yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği 'Ramo' yakında izleyici karşısına çıkacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ramo dizisinden yeni kareler geldi!

Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği dizide; Ramo, adalet için verdiği savaşa artık İstanbul’da devam edecek. İstanbul’da Cihangir’e savaş açacak olan Ramo, küllerinden yeniden doğarak mücadelesine devam edecek.

 

Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Albüm buluşması

Albüm buluşması

Beğenilen fotoğraf

Beğenilen fotoğraf

Amuda kalkma modası

Amuda kalkma modası

Yaşlılıkta kas kaybını önlüyor

Yaşlılıkta kas kaybını önlüyor

Sıradaki Haber