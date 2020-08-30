Olgun Şimşek yeni sezonda 'Ramo'da

Olgun Şimşek, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği, 'Ramo' dizisine Cihangir rolüyle katılacak. Yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği 'Ramo' yakında izleyici karşısına çıkacak.

Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği dizide; Ramo, adalet için verdiği savaşa artık İstanbul’da devam edecek. İstanbul’da Cihangir’e savaş açacak olan Ramo, küllerinden yeniden doğarak mücadelesine devam edecek.