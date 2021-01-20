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20.01.2021 - 17:57 |

Olivier Proudlock ile Emma Louise Connolly evlendi

Koronavirüs pandemisi sebebiyle düğünlerini üç kez erteleyen oyuncu Olivier Proudlock ile model Emma Louise Connolly, bu kez sessiz sedasız evlendi. Ünlü çift, nikah töreninden fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Olivier Proudlock ile Emma Louise Connolly evlendi
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Rol aldığı 'Made in Chelsea' adlı diziyle tanınan Olivier Proudlock ile model Emma Louise Connolly, geçtiğimiz ay hayatlarını birleştirdi. Pandemi nedeniyle daha önce üç kez düğün planlarını erteleyen çift, 15 kişinin katıldığı törenle evlendi.

Sessiz sedasız dünyaevine giren ikili, törende çekilen kareleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. Mutlu haberi takipçileriyle paylaşan çiftin gönderileri çok sayıda beğeni ve tebrik yorumları aldı.

Olivier Proudlock ile Emma Louise Connolly evlendi

Magazin Haberleri Bülteni (20 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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