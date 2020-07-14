Onlar erdi muradına...

Cansu Canan Özgen, Gaziantep Basketbol Spor Kulübü 1. Yardımcı Antrenörü Erden Eryüz’le Bodrum’da evlendi. Kaşıbeyaz’da gerçekleşen törende çiftin nikahını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kıydı. Özgen’in şahitleri Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve Banu Türkoğlu olurken, Eryüz’ün şahitleri ise Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Gaziantep Basketbol Kulübü Altyapı Sorumlusu Mahir Bayrak oldu. Çift balayını Bodrum’da geçirecek.



