Organik Aşk filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Organik Aşk filmi ne zaman çekildi?

Organik Aşk filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan Organik Aşk filminin oyuncu kadrosunda Mustafa Mert Koç ve Gizem Karaca yer alıyor. Zengin bir ailenin çocuğu olan Bülent, beceriksiz bir adam olarak bilinir. En büyük zenginliği ise babası Celal'in mirasıdır. Celal bir gün oğlunun açıklarını kapatmak için parasını kullanmaktan vazgeçer ve kendi ayakları üzerinde durması için oğlu Bülent'e bir ay süre tanır. İşte Organik Aşk filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

ORGANİK AŞK FİLMİ KONUSU

Organik Aşk, Bülent ve Esma’nın hikayesini anlatıyor. Beceriksiz bir adam olan Bülent zengin bir ailenin çocuğudur. Ailenin eriştiği zenginlik evin babası Celal sayesindedir. Başarılı bir iş adamı olan Celal’in hayattaki tek başarısızlığı oğlu Bülent’tir.

Dünyanın parasının harcayarak oğlunun başarısızlığını örtbas eden Celal artık bu duruma bir son vermeye karar verir. Oğlunun kendi ayakları üzerinde durmasını isteyen Celal, kendisini düzeltmesi için oğluna bir ay müddet verir. Bülent, bir ay içerisinde sıfırdan bir hayata başlayıp işleri yoluna koymazsa mirastan men edilecektir. Bu bir ay içerisinde başına türlü belalar açan Bülent’in hayatı düğünden kaçan gelin Esma ile karşılaştıktan sonra iyice karışır.

Esma ile aşkı bulan Bülent bir yandan peşlerine düşen Esma’nın abisi Davut ile uğraşırken bir yandan kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışır. Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu filmin senaryosunu Volkan Girgin kaleme alıyor. Başrollerini Gizem Karaca ve Mustafa Mert Koç’un paylaştığı filmin kadrosunda Tarık Papuçcuoğlu, Ruhsar Gültekin, Hacı Ali Konuk, Erdi Ünver gibi isimler yer alıyor.

ORGANİK AŞK FİLMİ OYUNCU KADROSU

Gizem Karaca (Merve)

Mustafa Mert Koç

Tarık Papuççuoğlu

Ruhsar Gültekin

Hacı Ali Konuk

Erdi Ünver

Gizem Arıkan

Suat Ülhan

Emre Ertunç

Asuman Dabak