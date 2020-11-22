MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Örnek Hekimoğlu
22.11.2020 - 07:00 |

Örnek Hekimoğlu

Kanal D’nin salı akşamları ilgiyle izlenen dizisi ‘Hekimoğlu’nun başrol oyuncusu Timuçin Esen’in kamera arkasındaki çalışmaları objektife yansıdı.

Örnek Hekimoğlu
ABONE OL

Kanal D’nin salı akşamları ilgiyle izlenen dizisi ‘Hekimoğlu’nun başrol oyuncusu Timuçin Esen’in kamera arkasındaki çalışmaları objektife yansıdı. Dizide hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan tıp dehası Ateş Hekimoğlu’nu canlandıran oyuncu, sette de tüm detaylara hakim ve disiplinli çalışmasıyla ekibe destek oluyor.

Magazin Haberleri Bülteni (21 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kitapları Londra yolcusu!

Kitapları Londra yolcusu!

Mutfağı seviyor

Mutfağı seviyor

Örnek Hekimoğlu

Örnek Hekimoğlu

Balayı Bodrum'da

Balayı Bodrum'da

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet