Örnek Hekimoğlu

Kanal D’nin salı akşamları ilgiyle izlenen dizisi ‘Hekimoğlu’nun başrol oyuncusu Timuçin Esen’in kamera arkasındaki çalışmaları objektife yansıdı. Dizide hastalıkları bir dedektif edasıyla incelemeye alan tıp dehası Ateş Hekimoğlu’nu canlandıran oyuncu, sette de tüm detaylara hakim ve disiplinli çalışmasıyla ekibe destek oluyor.