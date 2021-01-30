Oryantal Didem Kınalı kimdir, kaç yaşında? Didem Kınalı hakkında bilinmeyenler...

Oryantal Didem Kınalı kimdir sorurusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 9 yıllık aranın ardından yeniden İbo Show'u sunmaya başlayan İbrahim Tatlıses'in şöhret ettiği isimlerden olan Oryantal Didem Kınalı bu akşam İbo Show'a konuk olacak. Kıvrak dans figürleri ile adından söz ettiren Oryantal Didem Kınalı geçtiğimiz günlerde katıldığı Söylemezsem Olmaz adlı programa konuk olmuş ve bir polis ile 2 yıldır süren bir ilişkilerinin olduğunu ifade etmişti. İşte Oryantal Didem Kınalı hakkında bilinmeyenler...

ORYANTAL DİDEM KINALI KİMDİR?

Oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı, 6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır.

Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi.

Çocukluğu Roman mahallesinde geçen Didem Kınalı, ilkokul üçüncü sınıfa kadar okudu ve çalışması gerektiği için okulu bırakarak dansa başladı. Sonrasında ise lise eğitimini de tamamladı. 1993 yılında yayın hayatına başlayan İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyurdu. Başarılı oryantal 1,62 boyundadır.