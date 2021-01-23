Öykü Çelik ‘Survivor’ öncesi bakıma girmiş

Öykü Çelik, Survivor’a gitmeden önce cildine Türkiye’de ve dünyada birçok ünlü ismin tercih ettiği ‘Vampire Facelift’ uygulattı. Çelik’in cildi kendi kanıyla yapılan uygulama sayesinde tamamen yenilendi.

VAMPIRE FACELIFT NEDİR?

Uygulama sırasında kişinin kendi kanı kullanıldığı için Vampire Facelift olarak adlandırılan yöntem, son dönemin en çağdaş ve en az müdahale içeren yaşlanma karşıtı tedavilerden biri...

Kim Kardashian başta olmak üzere Gisele Bündchen, Bar Refaeli ve daha birçok ünlü ismin güzelliğini borçlu olduğu yöntem, sarkmış ve görünümü bozulmuş yüz hatlarını onarıyor ve yüzde toparlanma, gençleşme sağlıyor. Yüz dolgusu ile kişinin kendi dokularından elde edilen, rejenerasyonu sağlayan hücreler ve çeşitli vitamin kombinasyonunun özel bir teknikle uygulama yöntemi olan Vampire Facelift, son dönemin en çağdaş ve en az müdahale içeren yaşlanma karşıtı tedavilerden sayılıyor.

EV PARTİLERİYLE GÜNDEM OLDU

Pandemi sürecinde yapılan tedbir uyarılarına rağmen katıldığı ev partileriyle gündeme gelen Çelik, dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Parti parti gezen biri olmadığını söyleyen güzel oyuncu, “Beş kişi linç ettiyse yirmi kişi ‘Beni neden çağırmadın?’ dedi.

Ünlü oyuncu, Cihan Şensözlü'nün YouTube kanalında yayınlanan 'Sanane Cihanna' programında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

"MİNİ ETEK GİYMİŞ KIZLA BENİM KÜLTÜRÜM AYNI OLUR MU?"

Öykü Çelik'in "Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?" şeklindeki sözleri, Twitter'da gündem olmuştu.

ÖYKÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, sözleriyle aslında kendisini eleştirdiğini ve yanlış anlaşıldığını söyledi.