Oyuncu Efecan Şenolsun’a 10 yıl hapis istemi!

DAMLA GÜLER / Milliyet.com.tr

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Efecan Şenolsun ve Elit İşcan avukatlarıyla birlikte katıldılar. Tanık yoklaması yapılan duruşmada tanık Alper Aka’nın gelmediği anlaşılınca söz alan sanık Efecan Şenolsun’un avukatı, müvekkili hakkında sosyal medyada sürekli linç mahiyetli ifadeler kullanıldığını belirterek, “Tanık duruşmaya gelmemektedir. Dolayısıyla dosya sürüncemede kalmıştır. Dosyanın halen derdest olması müvekkilin hayatını fazlasıyla olumsuz etkilemektedir” dedi.

"ÜÇ YILDIR BU YARGILAMA İLE YÜZ YÜZEYİM”

Söz alan sanık Şenolsun, “Tanık Alper Aka’nın çalıştığı pozisyon itibari ile duruşmaya gelmemesi normal değildir. Yaklaşık üç yıldır bu yargılama ile yüz yüzeyim. Bundan dolayı yaşadığım mağduriyeti daha evvel mahkemenize izah etmiştim. Tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

‘CİNSEL SALDIRI’ SUÇUNDAN 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Alınan beyanların ardından esasa ilişkin mütalaasını sunan duruşma savcısı, sanık Şenolsun’un İşcan’a yönelik 'hakaret' suçuna ilişkin delil elde edilemediği, dava kapsamında dinlenen tanıkların da iddiayı doğrulamadığını belirterek, beraat verilmesini talep etti.

Toplanan deliller ve tanık beyanlarına göre sanık Şenolsun’un 'cinsel saldırı' suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtilen mütalaada, sanığın bu suçtan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

ŞENOLSUN: SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM

Mütalaaya karşı sözleri sorulan Elit İşcan, sanığın 'hakaret' suçunu da işlediğini belirterek, “Hakaret suçu yönünden de cezalandırılmasını talep ediyorum. Şikayetim devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Sanık Şenolsun ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre isteyerek, “Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Alınan beyanların ardından mahkeme taraflara savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

DURUŞMANIN ARDINDAN GÖZYAŞLARI

Duruşmanın ardından müşteki Elit İşçan'ın avukatına sarıldığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. İşcan'a destek için gelen kadınlar, alkışlar eşliğinde adliyeden ayrıldı.