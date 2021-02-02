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02.02.2021 - 14:39 |

Oyuncu Mahir İpek'i yıkan ölüm!

'Güldür Güldür Show' ekibindeki oyunculardan Mahir İpek'in annesi Naciye İpek'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Oyuncu Mahir İpek'i yıkan ölüm!
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TV100'ün haberine göre; oyuncu Mahir İpek'in annesi Naciye İpek'in eşi Aşık İsmail İpek'le beraber koronavirüse yakalandı.

Eşiyle tedavi gören ve aynı zamanda astım hastası olan Naciye İpek'in hastanede kalbi durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Naciye İpek, 4 Ocak tarihinde vefat etti. İpek, Ankara'da toprağa verildi.

PROGRAM ÇEKİMLERİNİ AKSATMADI

Yakın çevresinde de çok sevilen annesinin yasını tutan oyuncu, bu süreçte program çekimlerini ise hiç aksatmadı.

Oyuncu Mahir İpeki yıkan ölüm

    Naomi Watts mayoyla karın içine atladıİngiliz aktris Naomi Watts, sosyal medya hesabından karın içine mayoyla atladığı bir video yayınladı. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

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