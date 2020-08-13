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13.08.2020 - 16:30 | | İSTANBUL (AA)

Son dakika...Oyuncu Meral Niron yaşamını yitirdi

Son dakika gelen bir habere göre; Türk tiyatro ve sinema tarihinin önemli isimleri arasında yer alan oyuncu Meral Niron, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika...Oyuncu Meral Niron yaşamını yitirdi
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Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Twitter hesabından, "Değerli tiyatro ve sinema oyuncusu Meral Niron'u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. İzmir Radyo Tiyatrosu'nda başladığı sanat hayatına pek çok oyun, film ve dizi sığdıran Meral Niron'u saygıyla anıyor, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dostlar Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi topluluklarda rol alan sanatçı, birçok sinema filmi ve dizide de oynadı. Usta oyuncu, 1986 yılında senaryosu ve yönetmenliğini Ülkü Erakalın'ın üstlendiği, şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan 'Acıların Kadını' adlı sinema filminde; Bergen, Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ile birlikte rol aldı.

TRT'de yayınlanan 'Bizim Evin Halleri' dizisinde canlandırdığı 'Sakız' karakteriyle tanınan Niron, 'Ferhunde Hanımlar' adlı dizide de başrol oynadı.

Niron, aynı zamanda 6 Şubat 2012 tarihinde Sadri Alışık anısına verilen tiyatro ödüllerinde 'Onur Ödülü' aldı.

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