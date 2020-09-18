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18.09.2020 - 07:00 |

Oyuncu olmayı sevdi

Edis; bilim kurgu, aksiyon ve ajan dizisi ‘Alya’da, Jandae Perçem’le başrolü paylaşacak.

Oyuncu olmayı sevdi
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Edis; bilim kurgu, aksiyon ve ajan dizisi ‘Alya’da, Jandae Perçem’le başrolü paylaşacak. Şarkıcının nasıl bir karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu. Çekimleri ABD ve Türkiye’de gerçekleşecek projenin oyuncu kadrosunda; Hande Ataizi, Gonca Vuslateri, Alper Atak ve Cem Kurtoğlu gibi isimler de yer alıyor. Dizi, yakında dijital bir platformda seyircisiyle buluşacak.

Halil Sezai’nin 67 yaşındaki adamı darp etme anının yeni görüntüleri ortaya çıktıÜnlü şarkıcı Halil Sezai’nin yaşlı adamı dövdüğü anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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Cadde Yazarları

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