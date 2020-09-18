Oyuncu olmayı sevdi

Edis; bilim kurgu, aksiyon ve ajan dizisi ‘Alya’da, Jandae Perçem’le başrolü paylaşacak. Şarkıcının nasıl bir karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu. Çekimleri ABD ve Türkiye’de gerçekleşecek projenin oyuncu kadrosunda; Hande Ataizi, Gonca Vuslateri, Alper Atak ve Cem Kurtoğlu gibi isimler de yer alıyor. Dizi, yakında dijital bir platformda seyircisiyle buluşacak.