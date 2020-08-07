Ozan Tufan-Rojin Haspolat alışveriş turunda

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve burada dostları ile buluşan Ozan Tufan-Rojin Haspolat çifti, Markalar Sokağı'nda bulunan La Petite Maison Restaurant'da öğle yemeği yedi.

Yeni sezon öncesi nişanlısı ile alışveriş yapıp stres atan milli futbolcu, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.