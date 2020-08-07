07.08.2020 - 12:51 |
Ozan Tufan-Rojin Haspolat alışveriş turunda
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncu Ozan Tufan, haziran ayında evlilik teklifi yaptığı sevgilisi Rojin Haspolat ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.
Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve burada dostları ile buluşan Ozan Tufan-Rojin Haspolat çifti, Markalar Sokağı'nda bulunan La Petite Maison Restaurant'da öğle yemeği yedi.
Yeni sezon öncesi nişanlısı ile alışveriş yapıp stres atan milli futbolcu, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.