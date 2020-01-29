Millet olabilmek için aynı ülkede yaşıyor olmak yetmez aslında.Millet olabilmek için aynı ülkede yaşıyor olmak yetmez aslında.Sevinciniz ya da üzüntünüz ortak değilse aynı ülkede yaşıyor olmanızın bir önemi kalmaz...Emine Kuştepe...Bizi millet haline getiren insanlardan birisi oldu işte.Bazen şort giyen, bazen başını örten kadınların, sadece kıyafetleri nedeniyle saldırıya uğradıkları bir ülkede, kıyafetin değil yüreğin önemini gösterdi hepimize...Jandarma Arama Kurtarma timinde görevli olan, enkaz altında kızıyla beraber bekleyen anneye “Tamam seni almaya geldik ablam” diyen Mehmetçik...Darbeler, 15 Temmuz’daki FETÖ cuntası dahil, üniformaya dair kafasında soru işareti olan herkesin gözlerini yaşarttı.Sonra Acun Ilıcalı...Koyu Fenerbahçe taraftarı ama ekranını açıp, kameraların karşısına geçti tüm depremzedeler için...Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Türk’ü, Kürt’ü, Ak Partilisi, CHP’lisi, ateisti ya da şeriatçısı, geçtik televizyonun karşısına, aynı çabayı, aynı umudu paylaştık...Millet olmak, ortak duygular gerektirir, ortak bir toprak parçasından önce.Normal zamanlarda ayrı dünyalarda da olsak kötü bir zamanda, tüm farklılıkları unutup kenetlenmeyi gerektirir...Kuştepe, o Mehmetçik, Ilıcalı, hepimize aynı duyguları yaşattılar farkında olmadan.Karşı bildiğin kamptan biriyle bir enkazı birlikte kaldırmanın, bir çorbayı birlikte dağıtmanın, aynı aileye gidecek iki farklı battaniyeyi birlikte vermenin huzurunu yaşadık...Millet olmayı özlediğimiz için fazla böbürleniyor olabiliriz bu halimizle, hiç sıkıntı değil, böbürlenmek, nefret etmekten iyidir her zaman...Bizi millet yapan, deprem bölgesinde koşturan diğer isimsiz kahramanlar, adlarınızı bilmesek de size borçlu olduğumuzu bileceğiz hep...

Eski kocanızı nasıl anarsınız?

Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz ve yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç’ın tatil fotoğraflarını beğenmiş sosyal medyada.Burcu Esmersoy, eski eşi Berk Suyabatmaz ve yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç’ın tatil fotoğraflarını beğenmiş sosyal medyada.Bu harekete “Fazla medenisin” diye kızanlar da olmuş, “Bak unutmuş, unutmasa beğenmezdi” diyenler de...İyi de her boşanma aynı şekilde olmuyor ki...Mesela parayı bulunca, eşinden boşanan ve sarışın kadın peşine düşen adamların hikayesi gibi değil Burcu’nunki...Ya da Burcu’nun genç kızlık hayallerini çalmış, hevesi geçinceye kadar onunla evli kalıp, sonra başka ilişkilere yelken açmış bir adamdan da söz etmiyoruz.Ortada velayeti ya da masrafları tartışma konusu olan bir çocuk da yok.Bir kadın, evlenecek kadar çok değer verdiği birinin, kendisinden sonra da mutlu olmasını isteyemez mi?Boşanıp da arkadaş kalmayı becerebilen bir çift neden bu kadar çok şaşırtıyor bizi?İlla şaşırmamız gerekiyorsa, Esmersoy’un boşandığı eşini takipten çıkarmamış olmasına şaşırmamız lazım önce.Bu ülkede kocaman insanlar, atarlı ergenler gibi birbirlerini takipten çıkararak bitirmiyorlar mı ilişkilerini?Her biten evliliğin ardından boşanan çiftleri düşman taraflar arasında görme alışkanlığımızı da sorgulamamız gerek bazen.En azından bir dönem hayatta ‘en kıymetli’ payesini verdiğiniz birisini, dünyanın ‘en kötüsü’ ilan etmek sandığımız kadar doğru bir davranış biçimi değildir.

Kafasını taşlara vuranlar

Arjantin’in en ünlü takımlarından River Plate, Messi’nin babasına bir iş ve ev vermeyi, ayda 150 dolar gereken büyüme hormonu ilaçlarının faturasını ödemeyi de kabul etseydi, tarihin en büyük transfer gelirlerinden birini kasasına koyan kulüp olacaktı.Arjantin’in en ünlü takımlarından River Plate, Messi’nin babasına bir iş ve ev vermeyi, ayda 150 dolar gereken büyüme hormonu ilaçlarının faturasını ödemeyi de kabul etseydi, tarihin en büyük transfer gelirlerinden birini kasasına koyan kulüp olacaktı.Geleceğe yatırım yapmadıkları için kafalarını halen taşa vuruyor olmalılar...Kobe Bryant’ın hüzünlü biten hayat hikayesinde de benzer bir durum var aslında.Okuduğu liseyi eyalet şampiyonluğuna taşıyan Bryant, üniversitelerden gelen burs teklifleri yerine NBA oyuncusu olmayı arzu etti.Lakers, tek bir kere antrenmana çıkan ama yeteneklerine hayran kaldığı 17 yaşındaki genç Kobe’yi alabilmek için, o zamanın yıldızlarından Sırp pivot Divac’ı Charlotte Hornets’a verdi ve draft hakkını kendisi için kullanmasını sağladı.O karar alınmasaydı belki de Hornets tarihinde ilk kez NBA Şampiyonu olacaktı.“Geleceğe yatırım yapmak” dendiği zaman iki kere düşünen tüm teknik adam ve şirket yöneticilerine önemle duyurulur...

Gizli bir cennet, Dikella

Dikella, önce deniz manzarasını sonra da deniz kıyısını gördüğünüz küçücük bir köy.Dikella, önce deniz manzarasını sonra da deniz kıyısını gördüğünüz küçücük bir köy.Deniz ve zeytin ağaçları o köyün geçim kaynağı.Daha doğrusu deniz ürünleri ve zeytin, zeytinyağı aynı masada buluşunca artık turizm de eklenmiş geçim kaynaklarına...O köyde bir adam var. Adı Ahmet Derviş....Hikayesi müthiş, aile kökenleri Bulgaristan’a uzanıyor ama Yunanistan vatandaşı ama Uludağ Üniversitesi mezunu ama çok uzun yıllar Hollanda’da yaşamış birisi o.Lüks değil güzel, kazık değil lezzetli, gitar ve buzukinin sahnede değil, masalardan birinde oturduğu, müşterilerle çoştuğu bir yer açmış Derviş.Mutfakta aralıksız ocağın başında, pişirdiği ahtapotun tadı benzersiz, kutladığın zaman övgüyü kendine değil, denize bırakacak kadar tevazu sahibi birisi o.Müşterilerinin çoğu Yunanistan vatandaşı ve ilginçtir aralarında Dedeağaç’ta restoranı olan bir çift de vardı gittiğimde.Eşiyle mutfakta beraber çalışıyor Derviş ve eşi ancak tüm masaların mutlu olduğunu teyit ettikten sonra gidiyor bu sene ilkokula başlayan kızlarının yanına.Küçük bir Yunan köyünde, sıcak bir ortamda, işini severek yapan, dost canlısı insanlarla uzun öğleden sonraları için harika bir seçenek Dervish. Yolunuz düşerse mutlaka uğramanızı öneririm...