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24.10.2020 - 18:12 |

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’ndan 'Seni Çok Özledim' pozu

İzleyici ile buluşmaya hazırlanan ‘Seni Çok Bekledim’in çekimleri devam ediyor. Dizinin Beykoz platoda gerçekleşen çekimlerinde başrol oyuncuları Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun ilk kez karşı karşıya geldikleri sahneler çekildi.

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’ndan 'Seni Çok Özledim' pozu
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Yönetmenliğini Şahin Altuğ'un üstlendiği 'Seni Çok Bekledim' dizisinde; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı ‘Kadir’ karakterine hayat verecek. İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz’ karakteri ile seyirci karşısına çıkacak.
 
Yakında Star TV'de yayınlanacak dizinin oyuncu kadrosunda; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç ve Ahmet Mekin yer alıyor. 

 

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