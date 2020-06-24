Özge Ulusoy'dan doğum günü hediyesi

Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazada alışveriş yapan Özge Ulusoy, mağaza çıkışı muhabirler tarafından görüntülendi.

Bir arkadaşı için doğum günü hediyesi almaya geldiğini belirten sunucu, gazetecilerin arkadaşının ismini sorması üzerine, "Bir arkadaş diyelim, ismini vermeyeyim" dedi.

Kafalarda soru işareti bırakan cevabı sonrası Masa Restaurant'a giren Ulusoy, yağmurun başlamasıyla birlikte özel aracına binerek AVM'den ayrıldı.