Özgül Çoşar kimdir, kaç yaşında? MasterChef Özgül aslen nereli, mesleği ne?

MasterChef 2020 ana kadrosuna katılım hakkı elde eden isimler arasında yer alan Özgül Çoşar kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Özgül Çoşar, 36 yaşında ikinci çocuk annesi! Mesleği Gıda Mühendisliği olan Özgül Çoşar kendinin bu yarışmadaki en önemli özellikleri arasında mutfakta hızlı olması ve kordineli çalışmasını kendisinin fark yaratmasında etkili olacağını açıkladı. İşte MasterChef Özgül Çoşar hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF ÖZGÜL COŞAR KİMDİR?

Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi. Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta kordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef’e katılmasını kızı teşvik etmiş.

Humus ile birlikte yaprak pirzola servis ettiği ilk turda Mehmet şef ile Somer şefin evet oyları ile sonraki tura geçti.