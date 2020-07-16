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16.07.2020 - 07:00 |

Pandemi sonrası düğün...

İş dünyanın tanınmış ailelerinden Abdik Ailesi’nden Ali Rıza Abdik, hayatını Tiryaki Ailesi’nin kızı Hira Tiryaki ile birleştirdi.

Pandemi sonrası düğün...
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İş dünyanın tanınmış ailelerinden Abdik Ailesi’nden Ali Rıza Abdik, hayatını Tiryaki Ailesi’nin kızı Hira Tiryaki ile birleştirdi. Düğün, pandemiden dolayı ertelenerek, geçtiğimiz hafta sonu Abdik’in Çatalca’daki aile çiftliğinde yapıldı. Sosyal mesafeli nikahta, damatlık Şinasi Günaydın imzasını taşırken, gelinliği ise Alisse Nuera Haute Couture oldu. Altay’ın sahne aldığı düğün sonrası yeni evli çift, balayı için Bodrum’u seçti.

Gianluca Vacchi bebeğinin cinsiyetini böyle öğrendiSosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi, sosyal medya hesabından baba olacağını duyurmuştu. 350 milyon sterlin serveti olan Vacchi, bebeğin cinsiyetini ise helikopterden boşaltılan boya ile öğrendi.
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Cadde Yazarları

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