Pandemi sonrası düğün...

İş dünyanın tanınmış ailelerinden Abdik Ailesi’nden Ali Rıza Abdik, hayatını Tiryaki Ailesi’nin kızı Hira Tiryaki ile birleştirdi. Düğün, pandemiden dolayı ertelenerek, geçtiğimiz hafta sonu Abdik’in Çatalca’daki aile çiftliğinde yapıldı. Sosyal mesafeli nikahta, damatlık Şinasi Günaydın imzasını taşırken, gelinliği ise Alisse Nuera Haute Couture oldu. Altay’ın sahne aldığı düğün sonrası yeni evli çift, balayı için Bodrum’u seçti.