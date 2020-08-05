Paris Jackson-Gabriel Glenn aşkı bitti!

2009 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor...

TMZ’nin haberine göre; Paris Jackson, iki yıldır beraber olduğu müzisyen Gabriel Glenn’den ayrıldı. Müzik kariyerine odaklanmak istediği belirtilen 22 yaşındaki Jackson'ın, Glenn’le arkadaş kalmaya karar verdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Glenn'le birlikte bir Facebook yayınına katılan Paris, hayranlarını şaşırtan itiraflarda bulunmuştu. Kendisini eşcinsel olarak tanımlayan Paris, Gabriel'le olan ilişkisine dair, “Bir erkekle birlikte olabileceğimi düşünmezdim, bir kadınla evleneceğimi düşünürdüm. Erkeklerden daha çok kadınlarla çıktım” demişti.