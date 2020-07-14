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14.07.2020 - 07:00 |

Partilere yoğun ilgi

Metin Şen, Gökay Deniz, Murat Özgel’in ortaklığıyla Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda kapılarını açan Villa Azur Restaurant&Beach Club Bodrum, sezon boyunca her cumartesi düzenlenecek Saturday Vibes parti serisinin ilkini gerçekleştirdi.

Partilere yoğun ilgi
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Metin Şen, Gökay Deniz, Murat Özgel’in ortaklığıyla Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda kapılarını açan Villa Azur Restaurant&Beach Club Bodrum, sezon boyunca her cumartesi düzenlenecek Saturday Vibes parti serisinin ilkini gerçekleştirdi. Aslı-Metin Şen çiftinin evlilik yıl dönümü kutlamalarına da ev sahipliği yapan etkinlik, yoğun ilgiyle karşılandı. Saat 14.00’te DJ Murat Şimşek’in çaldığı lounge müziklerle başlayan eğlenceye katılanlar arasında, Eda-Selim Kosif, Gökay Deniz ve Paul Breuza gibi isimler vardı.

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