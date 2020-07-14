Partilere yoğun ilgi

Metin Şen, Gökay Deniz, Murat Özgel’in ortaklığıyla Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda kapılarını açan Villa Azur Restaurant&Beach Club Bodrum, sezon boyunca her cumartesi düzenlenecek Saturday Vibes parti serisinin ilkini gerçekleştirdi. Aslı-Metin Şen çiftinin evlilik yıl dönümü kutlamalarına da ev sahipliği yapan etkinlik, yoğun ilgiyle karşılandı. Saat 14.00’te DJ Murat Şimşek’in çaldığı lounge müziklerle başlayan eğlenceye katılanlar arasında, Eda-Selim Kosif, Gökay Deniz ve Paul Breuza gibi isimler vardı.