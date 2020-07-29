Patricia Callero nasıl zayıfladı?

Uruguaylı model Patricia Callero, 9 ay önce doğum yapmıştı. Ünlü ismin, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflardan eski formuna döndüğü ortaya çıktı.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Patricia evde mangal yapıp kebaplar pişiren, kıymalı pideye ‘hayır’ demeyen, zengin sofraları seven Muslera’ya rağmen nasıl zayıfladığını açıkladı.

İşte Patricia’nın sırrı:

- Havuzda sabah akşam yüzdüm.

- Yemek porsiyonlarını küçülttüm.

- Karbonhidrat, tuz ve şekeri kestim.

- Muslera’nın yaptığı sıkı antrenmanları ben de uyguladım.