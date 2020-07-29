MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Patricia Callero nasıl zayıfladı?
29.07.2020 - 17:34 |

Patricia Callero nasıl zayıfladı?

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera'nın Patricia Callero, ikinci çocuğunu 9 ay önce dünyaya getirmişti. Evde mangal yapıp kebaplar pişiren Patricia'nın nasıl zayıfladığı merak konusu oldu.

Patricia Callero nasıl zayıfladı?
ABONE OL

Uruguaylı model Patricia Callero, 9 ay önce doğum yapmıştı. Ünlü ismin, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflardan eski formuna döndüğü ortaya çıktı.

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Patricia evde mangal yapıp kebaplar pişiren, kıymalı pideye ‘hayır’ demeyen, zengin sofraları seven Muslera’ya rağmen nasıl zayıfladığını açıkladı.

İşte Patricia’nın sırrı:
- Havuzda sabah akşam yüzdüm.
- Yemek porsiyonlarını küçülttüm.
- Karbonhidrat, tuz ve şekeri kestim.
- Muslera’nın yaptığı sıkı antrenmanları ben de uyguladım.

Patricia Callero nasıl zayıfladı

Emektar Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgiSilivri'de eşiyle birlikte pazar alışverişine çıkan Yeşilçam oyuncusu Hikmet Taşdemir'e esnaf yoğun ilgi gösterdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anıl İlter, 'Sen Çal Kapımı' setinden paylaştı

Anıl İlter, 'Sen Çal Kapımı' setinden paylaştı

Beren Saat'ten aşk dolu paylaşım

Beren Saat'ten aşk dolu paylaşım

Hazal Kaya'dan 'Uzak Ara Eğlence' açıklaması

Hazal Kaya'dan 'Uzak Ara Eğlence' açıklaması

Nilay Cafer'in 'G' harfli kolyesi dikkat çekti

Nilay Cafer'in 'G' harfli kolyesi dikkat çekti

Sıradaki Haber