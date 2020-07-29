29.07.2020 - 17:34 |
Patricia Callero nasıl zayıfladı?
Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera'nın Patricia Callero, ikinci çocuğunu 9 ay önce dünyaya getirmişti. Evde mangal yapıp kebaplar pişiren Patricia'nın nasıl zayıfladığı merak konusu oldu.
Uruguaylı model Patricia Callero, 9 ay önce doğum yapmıştı. Ünlü ismin, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflardan eski formuna döndüğü ortaya çıktı.
Posta gazetesinde yer alan habere göre; Patricia evde mangal yapıp kebaplar pişiren, kıymalı pideye ‘hayır’ demeyen, zengin sofraları seven Muslera’ya rağmen nasıl zayıfladığını açıkladı.
İşte Patricia’nın sırrı:
- Havuzda sabah akşam yüzdüm.
- Yemek porsiyonlarını küçülttüm.
- Karbonhidrat, tuz ve şekeri kestim.
- Muslera’nın yaptığı sıkı antrenmanları ben de uyguladım.