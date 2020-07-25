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25.07.2020 - 09:18 | | ALİ KESER

Pelin Karahan: Setleri özledim

Oyuncu Pelin Karahan, çocukları Ali Demir ve Can Eyüp ile Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi.

Pelin Karahan: Setleri özledim
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Çocuklar denizde yüzerken Pelin Karahan, arkadaşlarıyla gölgede oturup dinlenmeyi tercih etti.

Ünlü oyuncu, "Setleri çok özledim. Tatil biter bitmez bir dizide oynamak istiyorum" dedi. 

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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