Pelin Karahan'dan romantik kutlama: Filtre yok, aşk var

Pelin Karahan ile 2014 yılında dünyaevine giren iş insanı Bedri Güntay, 37 yaşına bastı. Güzel oyuncu, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Bedri Güntay ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Karahan, "Filtre yok, aşk var. İyi ki doğdun canım" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımı 100 binin üzerinde beğeni aldı.

Mutlu evlilikleri süren ünlü çiftin, Ali Demir ve Can Eyüp adında iki çocukları bulunuyor.