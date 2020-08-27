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27.08.2020 - 16:15 |

Pelin Karahan'dan romantik kutlama: Filtre yok, aşk var

Oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı: Filtre yok, aşk var. İyi ki doğdun canım.

Pelin Karahan'dan romantik kutlama: Filtre yok, aşk var
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Pelin Karahan ile 2014 yılında dünyaevine giren iş insanı Bedri Güntay, 37 yaşına bastı. Güzel oyuncu, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Bedri Güntay ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Karahan, "Filtre yok, aşk var. İyi ki doğdun canım" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımı 100 binin üzerinde beğeni aldı.

Mutlu evlilikleri süren ünlü çiftin, Ali Demir ve Can Eyüp adında iki çocukları bulunuyor.

Pelin Karahandan romantik kutlama: Filtre yok, aşk var

27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni27 Ağustos 2020 Magazin Habeleri Bülteni
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