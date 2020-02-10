Perihan Savaş’ın acı günü

Perihan Savaş, eski eşi Yılmaz Zafer'in annesinin vefat ettiğini takipçileriyle paylaştı. 93 yaşında hayata veda eden eski kayınvalidesi ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Savaş, şu ifadeleri kullandı:

“Benim kayınvalidem değil, annem oldun. Oğlumun biricik babaannesi, ailemizin kıymetlisi seni sonsuza kadar kalbimizde saklayacağız. Mekanın cennet, melekler yoldaşın olsun canım benim…”

Savaş’ın Yılmaz Zafer ile olan evliliğinden Savaş Zafer adında bir oğlu bulunuyor.