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HaberlerMagazin Haberleri Perihan Savaş'ın Erol Taş anısı şaşırttı
11.04.2020 - 09:48 |

Perihan Savaş'ın Erol Taş anısı şaşırttı

Oyuncu Emrah Elçiboğa’nın Instagram’daki canlı yayınına konuk olan Perihan Savaş, Yeşilçam’ın efsane 'kötü adam'ı Erol Taş’la ilgili anısını anlattı.

Perihan Savaş'ın Erol Taş anısı şaşırttı

Perihan Savaş, "Erol Taş’la sahnen var dediler. Beni esir pazarından satın alacak rol icabı. Ne kadar çekindiysem, gittim kendimi odaya kilitledim. Erol Abi geldi, ‘Ben o kadar kötü biri değilim’ dedi. Bana gofret getirdi. Sonra açtım kapıyı, çektik sahneyi. Aklıma geldikçe gülerim" dedi.

Mine Tugay: EsneSosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
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Cadde Yazarları

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