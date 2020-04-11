11.04.2020 - 09:48 |
Perihan Savaş'ın Erol Taş anısı şaşırttı
Oyuncu Emrah Elçiboğa’nın Instagram’daki canlı yayınına konuk olan Perihan Savaş, Yeşilçam’ın efsane 'kötü adam'ı Erol Taş’la ilgili anısını anlattı.
Perihan Savaş, "Erol Taş’la sahnen var dediler. Beni esir pazarından satın alacak rol icabı. Ne kadar çekindiysem, gittim kendimi odaya kilitledim. Erol Abi geldi, ‘Ben o kadar kötü biri değilim’ dedi. Bana gofret getirdi. Sonra açtım kapıyı, çektik sahneyi. Aklıma geldikçe gülerim" dedi.