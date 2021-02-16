Petek Ertüre 5,5 yıl sonra kalbini Serdar Oal'a kaptırdı

Eski oyuncu Petek Ertüre, özel hayatına dair sorulara her seferinde “Kalbimin tek sahibi oğlum. En büyük aşkım Ali Ege” yanıtını verdi. Yaklaşık 5.5 yıl süren yalnızlık sona erdi.

İŞTE AŞKIN İLK FOTOĞRAFI

ÇOK MUTLU

Posta gazetesinin haberine göre; gönlünü tekstilci Serdar Oal’a kaptıran Petek Ertüre, şu sıralar çok da mutlu.

İş insanı Ali Ağaoğlu'nın, iki yıllık küslüğün ardından 2018'de barıştığı oğlunun annesinin bu ilişkisine hiç itiraz etmediği öğrenildi.