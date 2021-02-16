16.02.2021 - 09:22 |
Petek Ertüre 5,5 yıl sonra kalbini Serdar Oal'a kaptırdı
Petek Ertüre, 2005 yılında iş insanı Ali Ağaoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2013’te oğulları Ali Ege dünyaya gelmiş ama çift 2015’in ortalarında ayrılmıştı. O günden sonra Ertüre, adını dedikodulara bile karıştırmamıştı.
Eski oyuncu Petek Ertüre, özel hayatına dair sorulara her seferinde “Kalbimin tek sahibi oğlum. En büyük aşkım Ali Ege” yanıtını verdi. Yaklaşık 5.5 yıl süren yalnızlık sona erdi.
İŞTE AŞKIN İLK FOTOĞRAFI
ÇOK MUTLU
Posta gazetesinin haberine göre; gönlünü tekstilci Serdar Oal’a kaptıran Petek Ertüre, şu sıralar çok da mutlu.
İş insanı Ali Ağaoğlu'nın, iki yıllık küslüğün ardından 2018'de barıştığı oğlunun annesinin bu ilişkisine hiç itiraz etmediği öğrenildi.