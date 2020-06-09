Petrol Kralları filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Petrol Kralları konusu ve oyuncuları
Başrolünde ülkemizin en sevilen oyuncularından Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın oynadığı 1978 yapımı Petrol Kralları filmi bu akşam ekranlara geliyor. İşte İstanbul Beşiktaş'a bağlı Arnavutköy mahallesinde çekilen Petrol Kralları konusu ve oyuncuları...
Türk sinemasının en sevilen ikililerinden olan Zeki Alasya - Metin Akpınar'ın Petrol Kralları filmi, bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte 1978 yılında çekilen ve Zeki Alasya'nın oyunculuğunun yanı sıra yönettiği film olan Petrol Kralları filmi ile ilgili merak edilenler...
PETROL KRALLARI KONUSU
Başrollerini Zeki Alasya-Metin Akpınar ikilisinin oynadığı filmde para sıkıntısından dolayı evlerini satmak zorunda kalan iki arkadaşın başına gelenler anlatılıyor. İki arkadaş evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçerler ve mahallelerinde yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adama karşı mücadeleye başlarlar.
PETROL KRALLARI OYUNCULARI
Zeki Alasya
Metin Akpınar
Suna Yıldızoğlu
Perran Kutman
Ali Şen
Mine Sun
Şeref Çokşeker
Osman Alyanak