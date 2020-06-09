Petrol Kralları filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Petrol Kralları konusu ve oyuncuları

Türk sinemasının en sevilen ikililerinden olan Zeki Alasya - Metin Akpınar'ın Petrol Kralları filmi, bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte 1978 yılında çekilen ve Zeki Alasya'nın oyunculuğunun yanı sıra yönettiği film olan Petrol Kralları filmi ile ilgili merak edilenler...



PETROL KRALLARI KONUSU

Başrollerini Zeki Alasya-Metin Akpınar ikilisinin oynadığı filmde para sıkıntısından dolayı evlerini satmak zorunda kalan iki arkadaşın başına gelenler anlatılıyor. İki arkadaş evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçerler ve mahallelerinde yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adama karşı mücadeleye başlarlar.

PETROL KRALLARI OYUNCULARI

Zeki Alasya

Metin Akpınar

Suna Yıldızoğlu

Perran Kutman

Ali Şen

Mine Sun

Şeref Çokşeker

Osman Alyanak