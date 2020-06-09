MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Petrol Kralları filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Petrol Kralları konusu ve oyuncuları
09.06.2020 - 19:04 |

Petrol Kralları filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Petrol Kralları konusu ve oyuncuları

Başrolünde ülkemizin en sevilen oyuncularından Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın oynadığı 1978 yapımı Petrol Kralları filmi bu akşam ekranlara geliyor. İşte İstanbul Beşiktaş'a bağlı Arnavutköy mahallesinde çekilen Petrol Kralları konusu ve oyuncuları...

Petrol Kralları filmi ne zaman, kaç yılında çekildi? İşte Petrol Kralları konusu ve oyuncuları
ABONE OL

Türk sinemasının en sevilen ikililerinden olan Zeki Alasya - Metin Akpınar'ın Petrol Kralları filmi, bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İşte 1978 yılında çekilen ve Zeki Alasya'nın oyunculuğunun yanı sıra yönettiği film olan Petrol Kralları filmi ile ilgili merak edilenler...

PETROL KRALLARI KONUSU

Başrollerini Zeki Alasya-Metin Akpınar ikilisinin oynadığı filmde para sıkıntısından dolayı evlerini satmak zorunda kalan iki arkadaşın başına gelenler anlatılıyor. İki arkadaş evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçerler ve mahallelerinde yaşayan karaborsacı ve tefeci bir adama karşı mücadeleye başlarlar.

PETROL KRALLARI OYUNCULARI

Zeki Alasya

Metin Akpınar

Suna Yıldızoğlu

Perran Kutman

Ali Şen

Mine Sun

Şeref Çokşeker

Osman Alyanak

    Metin Şentürk o görüntülere açıklık getirdi: Ben de çekiciyim!Görme engelli sanatçı Metin Şentürk'ün araç kullandığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, eleştiriler hakkında konuştu.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Koray Avcı'dan 2,5 saatlik konser

    Koray Avcı'dan 2,5 saatlik konser

    Pelin Batu'nun annesi Nevra Batu kimdir, neden öldü? Pelin Batu kimdir?

    Pelin Batu'nun annesi Nevra Batu kimdir, neden öldü? Pelin Batu kimdir?

    Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında? Yasin Obuz Survivor'dan disaklifiye olacak mı?

    Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında? Yasin Obuz Survivor'dan disaklifiye olacak mı?

    Pelin Batu'nun annesi Nevra Batu hayatını kaybetti

    Pelin Batu'nun annesi Nevra Batu hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber