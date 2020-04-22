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22.04.2020 - 17:29 |

Phoebe Price birbirinden ilginç maskelerini sergiledi

Cüretkar pozları ile sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden olan ABD'li oyuncu Phoebe Price, bu kez birbirinden farklı maskeleriyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Phoebe Price birbirinden ilginç maskelerini sergiledi

Corona virüsten dolayı can kaybının en çok yaşandığı ABD’de hayatını sürdüren 47 yaşındaki oyuncu Phoebe Price, her gün market alışverişine çıkıyor ve görüntü vermekten imtina etmiyor. ABD basını tarafından sokağa çok çıktığı gerekçesiyle eleştirilen isim, bu kez renkli maskelerini takipçileriyle paylaştı.

Phoebe Price birbirinden ilginç maskelerini sergiledi

Magazin Haberleri Bülteni (22 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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