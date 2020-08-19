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19.08.2020 - 10:45 |

Phoebe Price'ın ilginç ve maske gözlüğü

Covid-19'un etkisinin yoğun şekilde devam ettiği Amerika'da sık sık market alışverişi yaparken ya da köpeğini gezdirirken görüntü veren oyuncu Phoebe Price, bu sefer de parkta spor yaparken objektiflere pozlar verdi.

Phoebe Price'ın ilginç ve maske gözlüğü
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Corona virüsten dolayı Amerika en fazla vaka görünen ülkeler arasında. Sürekli markete giderken ya da köpeğini gezdirirken, iddialı kıyafetiyle objektiflere yakalanan Phoebe Price, bu defa bu defa tuhaf kombiniyle parkta kendine özgü hareketlerini sergiledi.

Siyah çiçek desenli kıyafeti, ilginç maske ve gözlüğü ile kameralara birbirinden ilginç pozlar veren Phoebe Price, son günlerde ABD magazin basınında sıkça yer alan isimler arasında.

Phoebe Priceın ilginç ve maske gözlüğü

(Fotoğraf: Backgrıd USA) 

 

Magazin Haberleri Bülteni (19 Ağustos 2020)İşte megazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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