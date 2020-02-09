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09.02.2020 - 07:00 |

Pikachu oluyormuş!

Dwayne Johnson, üç kız babası olmakla ilgili konuştu.

Pikachu oluyormuş!

“Onları gülümsetmek için her şeyi yaparım” diyen oyuncu, “Kızlarımla birlikte olduğumda ben de büyük bir çocuk gibiyim. Sürekli şakalar yapıyorum. Hatta onlar için Pikachu bile oluyorum. Bunlar sonsuza dek aklımızda kalacak anılar” dedi. Tek çocuk olarak büyüdüğünü belirten Johnson, “Bu nedenle bencil büyüdüm. Çocuklarım olmadan önce, her konuda ilk ben olmak istedim. Şimdiyse nezaketin dünyadaki en kolay şey olduğunu gördüm” şeklinde konuştu.

Pikachu oluyormuş

 

 

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