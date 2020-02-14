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HaberlerMagazin Haberleri Pınar Altuğ: Her teklif kabul edilecek diye bir şey yok!
14.02.2020 - 14:52 |

Pınar Altuğ: Her teklif kabul edilecek diye bir şey yok!

Uzun yıllar 'Çocuklar Duymasın' dizisinde başrol oynayan Pınar Altuğ, bir takipçisinin kendisine sorduğu "Size neden hiç dizi teklifi gelmiyor?" sorusuna kayıtsız kalamadı.

Pınar Altuğ: Her teklif kabul edilecek diye bir şey yok!

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle herkesin gönlünde taht kuran Pınar Altuğ, bu yapım sonrasında farklı bir projede görünmedi ya da tercihini bu yönde kullandı.

Dizi bitmesine rağmen yeni bir projede neden boy göstermediğini merak eden bir sosyal medya takipçisi oyuncuya; “Size neden hiç dizi teklifi gelmiyor?” şeklinde bir soru yöneltti.

Altuğ da bu soruya  “Gelmediğine nasıl bu kadar emin olabildiniz? Gelen her teklif kabul edilir diye bir şey yoktur” şeklinde bir yanıt verdi.

Pınar Altuğ: Her teklif kabul edilecek diye bir şey yok

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