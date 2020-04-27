27.04.2020 - 19:53 |
Poyraz Karayel: Küresel Sermaye filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Poyraz Karayel: Küresel Sermaye ne zaman, nerede çekildi?
2017 yılında gösterime giren Poyraz Karayel: Küresel Sermaye filmi bu akşam FOX TV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki merakla araştırılan Poyraz Karayel: Küresel Sermaye filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Poyraz Karayel: Küresel Sermaye filminin çekildiği yer ve zaman ile ilgili ayrıntılar...
POYRAZ KARAYEL: KÜRESEL SERMAYE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yasemin, mafya babalarından Kulaksız Adnan'ın kızıdır ve kirli işlerle uğraşan Makber'in oğlu Semih ile birliktedir. Fakat babası bu ilişkiyi onaylamaz. Kulaksız Adnan, kızını Semih'ten ayırması için Bahri Umman'dan yardım ister. Bahri Umman bu görevi Sadrettin ve adamlarına verir. Sadrettin ve adamları Yasemin ve Semih'i ayırmak için tehlikeli ve komik bir maceranın içine düşeceklerdir.
POYRAZ KARAYEL KÜRESEL SERMAYE OYUNCULARI KİMLER?
Poyraz Karayel Küresel Sermaye filminin oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Emel Çölgeçen, Musa Uzunlar ve Cem Cücenoğlu'nun yer aldığı "Poyraz Karayel: Küresel Sermaye" filminin yönetmenliğini Osman Taşçı üstleniyor.